Il valore di mercato delle criptovalute ammonta ad un trilione di dollari in seguito al rialzo dei prezzi del bitcoin e del dogecoin. I recenti sviluppi che hanno portato all’ascesa inaspettata di GameStop hanno contribuito.

Un trilione di dollari non è una cifra qualsiasi, è maggiore del valore combinato di PayPal, Mastercard e Visa. Dogecoin, originariamente creato nel 2013 come una versione più leggera tra le criptovalute emergenti, ha riscontrato guadagni di oltre il 500% in 24 ore. La criptovaluta è stata in parte aiutata nel raggiungere questo record senza precedenti. Quel che è successo con Reddit e GameStop è stata una spinta verso il trilione.

“Il mercato azionario è impazzito, alimentato da una battaglia epica. Quello cui stiamo assistendo è un passaggio di potere storico dall’élite agli investitori al dettaglio. Questo è solo l’inizio”. Bitcoin ha registrato notevoli guadagni anche con l’aiuto di Elon Musk, il quale ha palesato il suo supporto. Il CEO di SpaceX e Tesla ha cambiato la sua biografia su Twitter in “#bitcoin”, e in pochi minuti il ​​prezzo era balzato da quasi 5.000 dollari a circa 40.000.

L’approvazione della persona più ricca del mondo, combinata con l’apparente migrazione di investitori al dettaglio verso le criptovalute, è a dir poco un evento storico. “Stiamo assistendo a una rivoluzione dal basso che scuote il settore finanziario“. L’ultimo aumento di prezzo di Bitcoin segue quasi 10 mesi di movimento del mercato per lo più positivo. Tuttavia, picchi improvvisi in entrambe le direzioni non sono rari a causa della relativa mancanza di regolamentazione e facilità d’uso.

A differenza di altre valute, è difficile porre limiti di trading su criptovalute come bitcoin e dogecoin essendo basate su un sistema decentralizzato. Anche durante i periodi di estrema volatilità del mercato, le criptovalute consolidate non si sono lasciate scalfire. “Sebbene nascenti, le criptovalute hanno il potenziale per invertire la struttura di potere di mercati finanziari ingiusti che vengono soppesati contro gli investitori al dettaglio”.