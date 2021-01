Il prezzo del Bitcoin è in continuo aumento in seguito al sostegno e interesse mostrato da Elon Musk nei confronti della criptovaluta.

Il valore di mercato del Bitcoin è aumentato del 20% in un solo giorno, anche se successivamente si è stabilizzato. Gennaio è già stato un mese di traguardi importanti per il bitcoin, che ha battuto qualsiasi record raggiunto in precedenza. Il prezzo di una singola moneta ha raggiunto i 40.000 dollari, anche se è nuovamente diminuito in un secondo momento.

L’aumento dei prezzi si è verificato in seguito alle dichiarazioni di Elon Musk che sembrava appoggiare la criptovaluta, cambiando la sua biografia su Twitter semplicemente in “#bitcoin”, accanto al simbolo “B”. Soprattutto in questo periodo critico, quasi tutte le criptovalute hanno riscontrato aumenti del loro valore. Dogecoin – una criptovaluta creata in parte per scherzo, associata al nuovo interesse per i “memestock” – è cresciuto del 370% nell’ultima settimana.

Bitcoin: valore di mercato inarrestabile, aumento del 20% in un giorno

Musk, seguito da 43,8 milioni di utenti su Twitter, ha un record di commenti che smuovono sempre le acque, nel bene e nel male. Questa volta con il bitcoin non fa eccezione. Anche i recenti accaduti che coinvolgono GameStop sono stati influenzati dalle affermazioni di Musk. Ad esempio a dicembre, Musk ha chiesto se fosse possibile convertire “grandi transazioni” del bilancio di Tesla in bitcoin.

“Sarebbe un grosso problema”, ha dichiarato venerdì Christopher Bendiksen del gestore di asset digitali CoinShares. Il fondatore della Bridgewater Associates ha dichiarato che la criptovaluta è “un’invenzione geniale”, aggiungendo che la considera una “risorsa alternativa simile all’oro”. Anche le criptovalute più di nicchia, tra cui Ethereum e XRP, che tendono a muoversi in tandem con il bitcoin, hanno registrato un aumento rispettivamente del 5% e dell’8%.