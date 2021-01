Per molti automobilisti italiani, il mese di gennaio è dedicato al pagamento del bollo auto, la tassa legata al possesso di un’autovettura regolarmente iscritta al Pubblico Registro Automobilistico che deve essere versata ogni anno, anche se non si utilizza il veicolo.

La sua scadenza è fissata entro il mese successivo a quello dell’immatricolazione della vettura, fatta eccezione per i cittadini del Piemonte e della Lombardia, che potranno effettuare il versamento della tassa entro le seguenti date:

entro il 20 gennaio 2021 se il bollo è scaduto a dicembre 2020;

se il bollo è scaduto a dicembre 2020; entro il 31 maggio 2021 se il bollo scade ad aprile 2021;

se il bollo scade ad aprile 2021; entro il 30 settembre 2021 se il bollo scade ad agosto 2021.

Bollo Auto, scopri se puoi richiedere l’esenzione permanente

Non tutti, però, sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica: l’esenzione può essere totale o parziale, oppure essere riconosciuta su base nazionale o regionale, e può essere richiesto da alcune categorie di cittadini che presentano determinate condizioni. Questi sono:

i cittadini che presentano gravi condizioni di disabilità (come non vedenti, sordi, o persone affette da pluriamputazioni o con ridotte e limitate capacità motorie);

(come non vedenti, sordi, o persone affette da pluriamputazioni o con ridotte e limitate capacità motorie); oppure chi è in possesso di specifiche categorie di autovetture (auto elettriche che hanno meno di cinque anni di vita, auto storiche immatricolate almeno trenta anni fa, oppure auto ibride acquistate durante il 2019).

Per fruire dell’esenzione il cittadino deve presentare, solo per il primo anno, all’ufficio competente la documentazione prevista. I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento e, una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi.

Se vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l’auto viene venduta) l’interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione. Se non rientri in una di queste categorie e vuoi scoprire qual è l’importo da te dovuto, il sito ufficiale dell’Aci offre un sistema molto pratico per calcolare l’importo del bollo auto, fornendo la cifra esatta a seconda della regione di riferimento.