Trony non si ferma più e continua a convincere gli utenti con sconti sempre più forti, mirati direttamente su ogni singolo prodotto effettivamente disponibile sul mercato.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso la campagna si estende verso ogni categoria merceologica, senza limiti particolari, se non la solita regionalizzazione. Come potete benissimo immaginare, esattamente alla pari di Euronics, gli acquisti potranno essere completati solamente in negozio (non online sul sito), più precisamente dislocati nelle regioni Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna e Umbria, con l’aggiunta della Repubblica di San Marino e della cittadina di Rieti.

Trony: le nuove offerte continuano a stupire

Le offerte del volantino intitolato Sconto Subito, stupiscono davvero tanto, per la loro capacità di estendersi verso ogni differente categoria merceologica. L’utente interessato, non dovrà in nessun modo compiere operazioni particolari, dovrà semplicemente recarsi in negozio e scegliere ciò che vuole dall’intero catalogo aziendale.

Quando si approssimerà alla cassa, potrà godere di uno sconto fisso, direttamente proporzionale alla cifra spesa. Coloro che supereranno 4600, 2400, 1200, 600 o 300 euro, riceveranno in cambio una riduzione pari a 1200, 550, 250, 100 e 30 euro.

E’ bene ricordare che gli sconti non sono cumulabili, di conseguenza non potranno essere sommati i tagli di spesa precedenti, nell’eventualità in cui raggiungiate una cifra particolarmente elevata.

Nonostante sia un volantino complessivamente abbastanza semplice, per comodità abbiamo riassunto tutte le pagine della campagna Trony direttamente qui sotto, in modo che abbiate la possibilità di conoscerla da vicino.