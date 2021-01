Il volantino Unieuro nasconde prezzi molto più bassi del normale, e li mette direttamente nelle mani dei tantissimi consumatori che vogliono cercare di spendere il meno possibile.

Esattamente come al solito, anche in questo caso l’accesso alla campagna promozionale risulta essere fattibile sia nei singoli punti vendita che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. Inoltre, come se non bastasse, sarà possibile ricevere la merce a domicilio, a titolo completamente gratuito, nel momento in cui si spenderanno più di 49 euro per l’ordine complessivo.

Unieuro: le offerte sono assolutamente grandiose

Con il volantino Unieuro non si scherza, grazie agli sconti sarà possibile pensare di acquistare alcuni dispositivi di fascia alta, quali sono ad esempio Samsung Galaxy Note 20, in vendita a 729 euro, ma anche un buonissimo Motorola Edge 5G, attualmente disponibile all’acquisto con un esborso finale di 379 euro.

Riducendo le pretese a fasce relativamente ridotte del mercato della telefonia mobile, il cliente potrà pensare di acquistare Realme 6, Huawei P Smart Pro, Oppo A73, Oppo Find X2 Lite, Motorola One Fusion+, Samsung Galaxy A71 o anche un Samsung Galaxy A12, riuscendo a spendere sempre meno di 300/350 euro.

Se interessati invece al segmento degli smartwatch, non dimenticatevi della presenza di Galaxy Active di Samsung, disponibile con un esborso di 149 euro, ma anche di Garmin Venu SQ, proposto a 189 euro, per finire con Amazfit GTS, disponibile all’acquisto a 99 euro.

