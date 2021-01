È molto importante avere a disposizione una connessione ad internet che possa soddisfare in pieno le esigenze di cui abbiamo bisogno. Infatti, molte persone tendono ad utilizzare la connessione ai dati mobili e la rete fissa con i vari gestori, come ad esempio WindTre, Tim e Vodafone.

I suddetti mettono al servizio degli utenti delle offerte davvero allettanti, ma in questo ultimo periodo si sta sviluppando in maniera sempre più perseverante la connessione a internet via Satellite. Con questa abbiamo la possibilità di fare ciò che vogliamo connettendoci alla rete dove il segnale di solito non arriva. Le differenze non sono molte, andiamo a scoprire di seguito tutto quello che dobbiamo sapere.

Internet Via Satellite: pochi i cambiamenti che abbiamo rispetto alle linee di TIM, Vodafone e WindTre

Ma nello specifico, internet via satellite come funziona? Secondo ciò che abbiamo potuto constatare, esso è molto simile al funzionamento dei servizi televisivi, come ad esempio Sky. Infatti, questo tipo di connessione non funziona tramite cavi, ma solamente tramite il satellite. Questa è un’alternativa estremamente valida per raggiungere zone remote della Terra dove i gestori telefonici non arrivano con i loro segnale.

Ora, è arrivato il momento di passare ai costi: la situazione non pare essere molto diversa dalle soluzioni tradizionali, infatti le aziende mettono a disposizione la connessione via satellitare con un canone mensile variabile, il quale va dai 30 ai 50 euro. Tuttavia, questi costi sono presi singolarmente, dunque non si devono tenere in considerazione quelli riguardanti l’installazione e altri strumenti particolari.