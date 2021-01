Spendere poco è possibile con Euronics, nel momento in cui deciderete di avvicinarvi al nuovo splendido volantino, attivato però solo in determinate location sul territorio.

Come purtroppo sempre più spesso accade parlando di Euronics, ci troviamo di fronte ad una campagna promozionale localizzata, ovvero disponibile in versione limitata in Italia. Gli acquisti non possono in nessun modo essere completati online sul sito ufficiale, ed inoltre il cliente sarà costretto a recarsi personalmente in uno dei negozi di proprietà del socio Euronics Nova, per approfittare dei suddetti prezzi di vendita.

Euronics: risparmiare è facilissimo

I prodotti in promozione sono davvero tantissimi, tra i migliori spicca sicuramente l’ottimo Samsung Galaxy S20 FE, uno smartphone lanciato nel corso del 2020, e pensato per gli utenti che volevano poter mettere le mani su un Galaxy S20 con processore Qualcomm Snapdragon. Il suo prezzo attuale, pari a soli 549 euro, rappresenta un ottimo punto di partenza per coloro che vorranno avere il massimo, e non sono sempre alla ricerca dell’ultima generazione.

Le alternative più economiche ad ogni modo non mancano, il volantino Euronics ha puntato forte sui prodotti Oppo, tra cui troviamo Oppo Reno 4Z a 299 euro, ma anche Oppo A72, Oppo A73 o Oppo A15, senza dimenticare i nuovissimi Vivo, con il dettaglio di Y70 a 249 euro o Y11s a soli 129 euro.

