Hai un vecchio cellulare nel cassetto e non sai cosa fartene? Beh, se non ci sei così affezionato da volerlo lì con te per il resto dei tuoi giorni, potresti considerare di rivenderlo ad un qualche collezionista o amante del vintage. Alcuni modelli del passato, infatti, se tenuti in buone condizioni, funzionanti e completi di accessori potrebbero arrivare a valere migliaia di euro.

Vecchi cellulari nel cassetto, venderli non sarebbe una cattiva idea

Non stiamo scherzando. Se vuoi farti un’idea del prezzo di vendita di alcuni vecchi cellulari del passato, come il buon vecchio Nokia 3310, ti consigliamo di dare un’occhiata al sito Vintage Mobile, un e-commerce che si occupa della vendita di telefoni ricondizionati di tutte le epoche, di tutti i marchi (anche quelli che da allora sono scomparsi!) e per tutte le tasche. Intanto, però, ti lasciamo la lista dei modelli più ricercati dai collezionisti, nonché quelli più pagati.