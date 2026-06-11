Starlink, prezzi in aumento e addio all’acquisto dell’hardware

Starlink cambia le carte in tavola e lo fa su due fronti contemporaneamente: da una parte i prezzi salgono, dall’altra sparisce la possibilità di comprare l’hardware una volta per tutte. Chi pensava di mettere sul tetto la propria antenna satellitare e dimenticarsene, pagando solo l’abbonamento mensile, dovrà rivedere i propri piani. Almeno per quanto riguarda i piani residenziali negli Stati Uniti, dove il sito dell’azienda è stato aggiornato di recente.

Starlink: prezzi in salita, ma non per tutti allo stesso modo

Gli aumenti riguardano sia i pacchetti residenziali sia quelli pensati per chi viaggia, i cosiddetti roam. Si parla di rincari che vanno dai 5 ai EUR 9, più o meno tra 5 e 9 euro, a seconda del piano scelto. Il listino parte ora da EUR 9 al mese per l’opzione più economica, quella standby, pensata per chi vuole tenere il servizio attivo senza usarlo davvero.

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Il salto più consistente tocca due profili in particolare. Il piano Residential Max passa da 120 a EUR 113 mensili, circa 120 euro, mentre il Roam Unlimited sale fino a EUR 152, intorno ai 162 euro. Resta invece fermo il Roam 300GB, che continua a costare EUR 69 al mese, più o meno 74 euro. Per dare un’idea completa: il residenziale da 100 Mbps va da 50 a EUR 48, quello da 200 Mbps da 80 a 85, mentre il Roam 100GB segue la stessa logica, passando da 50 a EUR 48.

L’azienda spiega il tutto tirando in ballo l’espansione della copertura. In una lettera inviata agli utenti, sostiene che i prezzi erano rimasti invariati per parecchio tempo e che la crescita della domanda “riflette il valore che i clienti continuano a riconoscere nel servizio”. Una formula elegante per giustificare un ritocco verso l’alto. E in effetti la crescita c’è stata davvero, con realtà come United Airlines, T-Mobile e US Mobile che hanno scelto la rete satellitare per estendere la copertura dove serviva.

Addio all’acquisto dell’hardware residenziale

La novità forse più pesante riguarda l’opzione “acquisto” per i piani residenziali, che è semplicemente sparita. Prima gli utenti potevano comprare l’antenna Starlink a EUR 432, con promozioni che in certi casi azzeravano del tutto quella spesa, a patto di sottoscrivere un abbonamento di dodici mesi. Adesso il sito propone soltanto il pagamento mensile, senza la possibilità di acquistare il dispositivo e usarlo con un abbonamento standard. Quel piano parte da EUR 87 al mese, circa 93 euro, e l’azienda specifica che è disponibile solo in “mercati selezionati”, presentandolo come una soluzione flessibile.

C’è però un’eccezione che resta in piedi. L’acquisto del Starlink Mini è ancora possibile, con un costo di partenza di EUR 172 per l’hardware, ovvero intorno ai 184 euro, a cui si aggiunge un canone mensile: EUR 48 per il Roam 100GB oppure 80 per il Roam 300GB. È la scelta naturale per chi vuole portarsi dietro l’antenna in movimento, anziché installarla fissa a casa.

Va detto che, al momento, l’ultimo modello pensato per uso residenziale si trova ancora da rivenditori come Walmart, acquistabile a prezzo fisso. Comprando l’hardware separatamente è poi possibile attivare un piano mensile, aggirando di fatto la necessità di noleggiare il dispositivo direttamente dall’azienda.

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