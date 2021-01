Sky è oramai una realtà anche nel settore strategico della telefonia fissa. L’azienda, che oramai può essere considera una vera e propria media company, già dalla scorsa estate assicura ai suoi clienti la possibilità di attivare offerte per la Fibra Ottica. Le migliori iniziative per internet e per le telefonate sono a disposizione di tutti gli abbonati storici della pay tv.

Sky, le nuove tariffe con la Fibra ottica: offerte gratis per i già clienti

In linea con la sua collaudata proposta commerciale, Sky decide di premiare la fedeltà degli utenti che non hanno effettuato la disdetta del loro contratto. Chi ha regolamentato la sua iscrizione sulla piattaforma Extra avrà la possibilità di attivare le offerte internet di Sky a costi da ribasso, beneficiando anche di un periodo di consumi a costo zero.

Gli abbonati alla pay tv da almeno un anno avranno quindi diritto a tre mesi gratuiti per la Fibra ottica. Il periodo gratuito diventa invece di sei mesi per quegli abbonati che hanno un piano attivo per il satellitare di Sky da almeno sei anni.

Durante gli ultimi mesi, Sky ha anche rimodulato le sue tradizionali offerte. Il nuovo indirizzo dell’azienda è quello di garantire, oltre alle offerte per il satellitare, delle promozioni all inclusive dove oltre alla componente tv si aggiunge la telefonia. Al prezzo di 39,99 euro, gli attuali abbonati di Sky avranno quindi il ticket Intrattenimento per la pay tv più la Fibra ottica illimitata per internet. Il prezzo sarà bloccato e garantito per i primi 18 mesi.