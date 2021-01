Il 2021 sarà per Iliad un anno a dir poco strategico. Dopo aver oramai consolidato la sua presenza nel mercato della telefonia mobile, il provider francese è atteso alla sfida dei servizi. Una grande novità già è arrivata in conclusione dello scorso 2020: dal mese di Dicembre, infatti, Iliad ha dato il via alla sperimentazione per le sue reti 5G.

Iliad, parte il 5G e l’offerta Giga 70 è confermata in listino

Già oggi, Iliad ha linee 5G disponibili in alcune aree metropolitane d’Italia. Allo stato attuale, la tecnologia è presente in 20 città della nazione, tra cui importanti centri urbani come Roma, Milano, Bologna, Torino, Firenze. Nel corso dei prossimi mesi – probabilmente già entro l’estate – la lista delle città coperte dovrebbe estendersi ancora di più.

Importanti, poi, anche le notizie sul fronte commerciale. Le prossime offerte di Iliad saranno proprio caratterizzate dalla presenza delle tecnologia 5G. Una dimostrazione la si è avuta con la Giga 70. La tariffa inizialmente in edizione limitata, è stata ora confermata a listino. Al costo di 9,99 euro i clienti avranno consumi senza limiti per chiamate ed SMS più 70 Giga per la connessione internet. Il 5G, per l’appunto, è incluso nel prezzo.

La strategia di Iliad quindi differisce da quella di altri provider. La compagnia francese, infatti, non dovrebbe chiedere costi extra per la tecnologia 5G. Il servizio dovrebbe essere incluso in tutte le sue ricaricabili di listino. Ciò differisce dalla scelta di TIM, Vodafone e WindTre che prevedono, invece, dei prezzi aggiuntivi rispetto alla promozione per l’utilizzo delle nuove reti internet.