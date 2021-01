C’è chi alla corsa preferisce delle lunghe passeggiate in solitaria. Per rendere quelle passeggiate un po’ più interessanti, Apple ha lanciato Time to Walk, una nuova funzionalità per Apple Watch che consiste in una sorta di podcast interattivi che hanno come protagonisti alcuni personaggi molto influenti del mondo della musica, dello spettacolo e dello sport.

Apple Watch, passeggiate più piacevoli con Shawn Mendes a farti compagnia

Mentre stai passeggiando, il protagonista dell’episodio che stai ascoltando condivide con te storie personali, riflessioni e il significato di un qualcosa che hanno realizzato, come quello di un testo musicale. Se viene menzionata un’immagine, il tuo Apple Watch la mostrerà, insieme ad una breve playlist dei brani menzionati nel corso della passeggiata. La cosa divertente è che anche il protagonista ha registrato quell’episodio mentre stava passeggiando, quindi sembra davvero di star camminando al suo fianco.

Time to Walk è disponibile per gli abbonati Fitness+ ed ogni lunedì, fino ad aprile, verranno aggiunti nuovi episodi (della durata tra i 25 ed i 40 minuti). Se si utilizza una sedia a rotelle, Time to Walk diventerà Time to Push e avvierà automaticamente un allenamento Outdoor su sedia a rotelle.

I primi ospiti includono la star della musica country Dolly Parton, il giocatore NBA Draymond Green, il musicista Shawn Mendes e il vincitore dell’Emmy Award Uzo Aduba. Come detto in precedenza, questa funzionalità è al momento riservata ai soli abbonati Fintess+, un programma Apple che è stato reso disponibile per alcuni mercati selezionati Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti). Noi, però, non vediamo l’ora che arrivi anche qui e di goderci una sana passeggiata in compagnia dei nostri artisti preferiti.