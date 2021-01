Vodafone si mostra agli occhi del grande pubblico come uno degli operatori più attivi nel campo della telefonia mobile. In questo 2021 sono già numerose le offerte che Vodafone ha assicurato ai suoi clienti. Tra le tante promozioni, spicca la Special 70 Giga. Attraverso questa tariffa, la compagnia inglese vuole garantire al suo pubblico un’alternativa a TIM ed Iliad.

Vodafone, la sfida contro TIM ed Iliad: arriva la tariffa con minuti e tanti Giga

La Special 70 Giga è una delle ricaricabili all inclusive di Vodafone. Nel pacchetto dei contenuti, gli abbonati potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo mensile per il rinnovo dell’offerta si attesta sui 7,99 euro.

Al costo ricorrente, gli utenti che optano per la Special 70 Giga di Vodafone dovranno aggiungere esclusivamente una quota di attivazione dal valore di 10 euro. Una volta attivata la SIM, inoltre, in base anche degli accordi tra Vodafone ed AGCOM è previsto un costo bloccato per il primo semestre, senza la possibilità di applicare rimodulazioni unilaterali.

Ricordiamo alcune condizioni da tenere bene a mente. Questa promozione di Vodafone è propedeutica alla portabilità del numero da altro operatore. Trattandosi quindi di una tariffa winback, potranno richiedere la sottoscrizione solo gli ex utenti del provider inglese o gli attuali clienti di TIM, WindTre ed Iliad. Per l’attivazione, non è possibile operare online via sito ufficiale. Tutti gli interessati dovranno necessariamente rivolgersi in un punto vendita dell’operatore sul suolo nazionale.