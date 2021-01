Nintendo ha rivelato una nuova variante di Monster Hunter Rise di Nintendo Switch e Nintendo Switch Pro Controller. Postata su Twitter da Nintendo of Europe, l’edizione speciale Monster Hunter Rise per Nintendo Switch è adornata con una varietà di rune e simboli relativi al gioco. Sono presenti anche alcune incisioni sul retro della console.

I Joy-Con presentano accenti dorati, con icone raffiguranti il Magnamalo e la pioggia di fuoco. Secondo il tweet, il bundle di Monster Hunter Rise per Nintendo Switch includerà un codice per il download del gioco e “Kit Deluxe DLC + contenuto bonus”.

Nintendo Switch rilascia una nuova edizione limitata

Il bundle e il controller Nintendo Switch Pro di Monster Hunter Rise saranno disponibili per l’acquisto il 26 marzo in concomitanza con l’uscita del gioco. In altre notizie su Monster Hunter Rise, sappiamo che Capcom rilascerá l’amiibo di Monster Hunter Rise ultra raro e dorato solo per il Giappone, disponibile come parte della promozione 7-Eleven.

Monster Hunter è arrivato su entrambe le piattaforme Sony e Nintendo. Il debutto della serie è stato su PS2, ma dopo che Monster Hunter Tri è stato rilasciato su Wii, la serie è rimasta principalmente su console Nintendo. Con Monster Hunter Worldo rilasciato su PS4, la serie é tornata a Sony, ma il titolo é stato rilasciato anche su Xbox One e PC. Ora, Monster Hunter arriverà ancora una volta su una console Nintendo sotto forma di Monster Hunter Rise, ma dopo di esso, il futuro è sconosciuto per la serie.

Una demo gratuita di Monster Hunter Rise è disponibile fino al 31 gennaio. I giocatori possono affrontare quattro diverse missioni, imparare a utilizzare le nuove funzionalità Wirebug e Wyvern Riding e fare i conti con i 14 diversi tipi di armi di Monster Hunter Rise. Due delle missioni possono essere affrontate con altri giocatori in multiplayer cooperativo locale o online.