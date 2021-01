Xiaomi ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per la versione Android della sua applicazione Mi Home, quella utile a gestire tutti i dispositivi domotici connessi in casa.

L’update apporta una novità che ormai troviamo sulla stragrande maggioranza delle applicazioni Android. Si tratta ovviamente del supporto al tema scuro. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Xiaomi Mi Home si aggiorna introducendo il Tema Scuro

Attualmente il tema scuro sarebbe supportato esclusivamente se abilitato a livello di sistema Android. Non sembra essere ancora presente la funzionalità per gestire l’attivazione del tema scuro indipendentemente da quello di sistema. La nuova versione dell’app Xiaomi Mi Home che supporta il tema scuro corrisponde alla build 6.1.601, la quale è attualmente in fase di distribuzione attraverso il Play Store.

Per chi ancora non la conoscesse, si tratta di un’applicazione non solo capace di raccogliere sotto lo stesso tetto (e comandare) tutti i dispositivi, ma anche di farli comunicare tra loro, creando “scenari”. Lo Xiaomi Smart Home Gateway è l’accessorio Wi-Fi essenziale e necessario cui verranno connessi tutti gli altri dispositivi smart home sparsi per casa; si collega direttamente ad una presa elettrica a muro ed include una luce ed uno speaker.

Una volta collegato il Getaway, sarà possibile configurarlo e connettervi altri gadget attraverso Mi Home per iOS e Android, l’applicazione dedicata. Con la app sarà possibile configurare i dispositivi e impostare le automazioni con sensori e attuatori che si collegano con il protocollo Zigbee a basso consumo e pure gli apparecchi che si collegano via Wi-Fi come, per esempio, l’aspirapolvere smart Vacuum sempre di Xiaomi.