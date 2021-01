Si tratta ormai di una tradizione consolidata per Epic Games, che ha fatto parlare di sé negli ultimi tempi per la vicenda di Fortnite, quella di regalare ogni settimana un gioco ai propri utenti. Una sorpresa settimanale dunque per tutti coloro che seguono assiduamente questo mondo e che vi permetterà di ottenere più di 50 giochi gratis nel corso dell’anno.

Questa settimana il gioco gratuito proposto da Epic Games è Galactic Civilizations III, un gioco strategico del 2015, prodotto e sviluppato da Stardock Entertainment. Ma scopriamone di più nel prossimo paragrafo.

Galactic Civilizations III gratis ancora per poche ore

Per poter ottenere questo gioco in maniera del tutto gratuita sul proprio account Epic, bisogna ovviamente possederne uno. Se già lo avete, vi basterà accedere e proseguire con la transazione gratuita per ottenere il gioco. Se invece ancora non ne avete uno, dovrete crearlo sul sito ufficiale di Epic a questo indirizzo, e in seguito scaricare il client per pc per gestire al meglio la propria libreria.

Il gioco in questione risale al 2015, e si tratta di un gestionale ambientato nello spazio con tantissime funzioni. Poggia le sue fondamenta come tutti i giochi di questo tipo sulla regola delle 4X: eXplore, eXpand, eXploit ed eXterminate. Stiamo parlando delle principali fasi nello sviluppo della propria civiltà.

Ricordatevi che il gioco sarà scaricabile fino alle 17 di oggi pomeriggio, e poi verrà sostituito da un nuovo gioco. Non sarà più riscattabile dopo quell’orario.

Restate sintonizzati per non perdervi le ultime novità nel mondo della tecnologia e del gaming, e soprattutto per non perdervi le ultime news a riguardo.