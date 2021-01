Comet prosegue con una campagna promozionale dalle mille sorprese, il volantino resta attivo in tutti i punti vendita sparsi per il territorio, e punta a sorprendere le dirette concorrenti con sconti mirati e ben fatti.

Gli utenti che vorranno accedere alle riduzioni, dovranno ad ogni modo recarsi personalmente in negozio, oppure affidarsi al sito ufficiale dell’azienda, senza limitazioni o vincoli particolari. E’ bene ricordare che la spedizione presso il domicilio è da ritenersi completamente gratuita, nel caso in cui si superino 49 euro di spesa effettiva.

Comet: promozioni e prezzi bassi per tutti

Il volantino Comet parte da uno smartphone a cui tantissimi di noi avrebbero potuto accedere in passato, ma per il quale hanno dovuto rinunciare, a causa di un prezzo particolarmente elevato. Stiamo parlando dell’ottimo Apple iPhone 11, ufficialmente in vendita a 649 euro, e con il quale si potranno raggiungere prestazioni incredibili.

Il mondo Android, invece, è preso in considerazione solamente per terminali relativamente economici, i loro prezzi non superano i 300 euro, e parliamo rispettivamente di Samsung Galaxy A31, LG K22, LG K42, Oppo A15, Samsung Galaxy A20s o altri prodotti simili.

Il volantino comet ovviamente non si limita ai soli dispositivi mobile, riesce a raggiungere anche modelli per la casa, televisori di ultima generazione, casalinghi, notebook e similari. Se volete conoscere da vicino l’intera campagna promozionale, dovete comunque pensare di aprire subito le pagine che abbiamo inserito nel nostro articolo, in modo da avere una visione d’insieme dei singoli sconti.