Unieuro continua a sorprendere con un volantino che non nasconde insidie, anzi solamente grandissime offerte a disposizione di tutti i consumatori che decideranno di avvicinarcisi.

Il risparmio è notevole, a partire dalla possibilità di godere degli stessi identici sconti anche online sul sito ufficiale dell’azienda, in questo modo il cliente potrà accedere ai prodotti stando comodamente seduto sul divano di casa, ricevendo la merce a domicilio a titolo completamente gratuito (a patto che la spesa complessiva superi i 49 euro).

Unieuro: offerte grandiose per tutti gli utenti

Osservando da vicino il segmento degli smartphone, notiamo la presenza di interessanti sconti applicati direttamente sulla fascia alta, in particolare sarà possibile acquistare Samsung Galaxy Note 20 a 729 euro, passando anche per l’ottimo Motorola Edge 5G, alla modica cifra di 379 euro.

Coloro che invece vorranno dedicarsi ad un modello della fascia media, potranno mettere le mani su Samsung Galaxy A12, Samsung Galaxy A71, Motorola One Fusion+, Motorola E7 Plus, Oppo Find X2 Lite, Oppo A73, Huawei P Smart Pro, Xiaomi Redmi Note 9, LG K51, Realme 6 e Wiko View Lite.

Tutti i prodotti elencati sono affiancati da ottimi sconti applicati anche sui wearable, come Samsung Galaxy Active a 149 euro, Garmin Venu SQ a 189 euro o Amazfit GTS a 99 euro.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Unieuro, potete decidere di aprire le pagine che abbiamo inserito per voi direttamente nel nostro articolo, ricordando che gli acquisti potranno essere completati online e in negozio.