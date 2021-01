Bennet assolutamente da non perdere con un volantino che vuole attirare l’attenzione su di sé, nell’estremo tentativo di convincere i consumatori all’acquisto della tecnologia.

Fino al 3 febbraio 2021, in ogni punto vendita sparso per il territorio nazionale è stata attivata una campagna promozionale decisamente interessante, qui possiamo trovare infatti innumerevoli smartphone in offerta, con possibilità di fruire di versioni sbrandizzate, annesse a garanzie di 24 mesi.

Bennet: questi sono i nuovi sconti

Gli sconti pensati da Bennet passano per uno smartphone recentemente reso disponibile sul mercato, stiamo parlando dell’ottimo iPhone 12 Mini, oggi finalmente in vendita ad una cifra complessivamente accettabile, pari a 789 euro (sono 128 i GB di memoria interna).

Coloro che invece intenderanno affidarsi ad un dispositivo Android, potranno acquistare un modello di fascia bassa, tra cui spiccano sicuramente Oppo A53s, Realme 7, Samsung Galaxy A51, Huawei Y5p o similari.

Nel caso in cui, invece, foste interessati ai wearable, non dovete mancare assolutamente l’ultima Xiaomi Mi Band 5, il prodotto più smart dal prezzo più basso di sempre, oggi può essere acquistato con un esborso finale di soli 34,90 euro, cifre ridottissime date le ottime prestazioni che è in grado di offrire.

Il volantino Bennet non termina qui, sfogliando le pagine che abbiamo inserito direttamente nell’articolo potrete anche scoprire una lunga serie di sconti mirati su prodotti per la casa, o anche televisori di ultima generazione.

Ricordate, tuttavia, che gli acquisti dovranno essere necessariamente completati nei punti vendita, non sul sito ufficiale o altrove.