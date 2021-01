WhatsApp: tre nuove funzionalità interessanti e nascoste, sono gratis

Sono passati diversi anni dal primo lancio di WhatsApp, applicazione che gli utenti non sapevano avrebbe modificato il corso degli eventi per quanto riguarda la messaggistica. Ad oggi questa risulta profondamente cambiata, soprattutto da quando sono state inserite nuove funzionalità al suo interno. WhatsApp è diventata pertanto l’applicazione migliore al mondo in quest’ambito, con diversi miglioramenti che verranno portati anche in futuro.

Allo stesso tempo gli utenti non si fermano a quello che concede la piattaforma e infatti vanno ben oltre. Esistono tantissime applicazioni di terze parti in grado di integrare WhatsApp, soprattutto aggiungendo delle funzionalità che all’interno dell’applicazione non sarebbero possibili. Da diversi giorni infatti gli utenti stanno cominciando a venire a conoscenza di alcune funzionalità nascoste. Queste farebbero capo ad applicazioni esterne ovviamente gratuite che possono essere utilizzate in qualsiasi momento.

WhatsApp: adesso gli utenti possono avere queste tre funzionalità interessantissime

La prima funzione che molti utenti non conoscevano è quella che permette di intercettare i messaggi e leggerli in un’altra piattaforma che non hai WhatsApp. Il nome dell’app da scaricare è Unseen, la quale consente dunque di leggere i messaggi esternamente così da passare in visibili su WhatsApp. Non sarà aggiornato l’ultimo accesso e non risulterete online.

La seconda applicazione è Whats Tracker, la quale consente addirittura di tracciare i movimenti interni a WhatsApp di un utente. Potrete sapere con tanto di notifica istantanea quando la persona entra o uscirà dall’app.

L’ultima è poi WAMR, la quale consente di recuperare tutti i messaggi eliminati di proposito. Il tutto avverrà dopo che l’applicazione avrà salvato le notifiche in entrata con il relativo contenuto.