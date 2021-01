Trony propone al pubblico italiano una campagna promozionale assolutamente invitante, ricca di prezzi bassi e di occasioni incredibili, ma limitata presso determinati punti vendita sul territorio.

Come spesso accade quando parliamo della suddetta azienda, anche in questo caso gli acquisti non potranno essere completati pressoché ovunque in Italia, ma solo presso determinate e selezionate regioni. In particolare sarà necessario recarsi in Abruzzo, Umbria, Vento, Emilia Romagna, Repubblica di San Marino o a Rieti (non sarà possibile affidarsi al sito ufficiale).

E’ previsto ad ogni modo il Tasso Zero, quindi la possibilità di optare per la rateizzazione senza interessi, con pagamento automatico direttamente tramite il proprio conto corrente bancario.

Scoprite tutte le migliori offerte Amazon, e ricevete gratis i codici sconto, grazie al nostro canale Telegram.

Trony: le offerte del volantino sono da sogno

L’idea di trony è quella di affidarsi al meccanismo intitolato Sconto Subito, ovvero di proporre al pubblico una riduzione immediata, dipendentemente dal taglio di spesa che è stato raggiunto dal cliente.

Per entrare di diritto nel volantino non sono necessarie operazioni particolari, si potrà acquistare praticamente ciò che si vuole, ed una volta in cassa si riceverà uno sconto fisso prestabilito.

I tagli di spesa da superare per godere della riduzione sono: 4600, 2400, 1200, 600 e 300 euro. Nel momento in cui si avrà uno scontrino di valore superiore agli stessi, si potrà godere di uno sconto rispettivamente pari a: 1200, 550, 250, 100 o 30 euro.

E’ importante ricordare che le riduzioni non sono cumulabili, e che potranno essere richieste solo ed esclusivamente presso i punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale dell’azienda.