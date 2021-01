Dopo Samsung, che ha recentemente lanciato i suoi Galaxy Smart Tag; e Apple, che potrebbe essere in procinto di rilasciare i suoi Apple AirTags, sembra sia il turno di Oppo. L’azienda ha recentemente registrato un brevetto che mostra un nuovo tracker noto come Oppo Smart Tag, ciò lascia intuire che tra i prossimi dispositivi in arrivo potrebbe esserci anche il dispositivo di localizzazione in questione.

Oppo pronta a lanciare il suo tracker: l’azienda brevetta il nuovo Oppo Smart Tag!

Il portale LetsGoDigital rende noto un brevetto registrato da Oppo che contiene alcune immagini del nuovo tracker pensato dall’azienda. Il dispositivo Oppo Smart Tag si mostra interamente in alcune foto che permettono di conoscerne il design e di notare alcune differenze rispetto al tracker rilasciato da Samsung. Oppo sembra infatti voler dar vita a un dispositivo di localizzazione molto semplice dalla forma rettangolare e con angoli arrotondati ma privo di pulsanti fisici e di fori destinati all’inserimento del gancio che potrebbe permettere di legare il dispositivo all’oggetto che si desidera monitorare. Inoltre, dalle foto è possibile percepire la presenza di un piccolo foro posto in uno degli angoli, le cui dimensioni ridotte lasciano intuire possa trattarsi di una piccola torcia.

Il brevetto non riporta le specifiche tecniche del dispositivo di conseguenza sono ancora sconosciute anche le possibili funzioni del nuovo Oppo Smart Tag. Qualche informazione in più emerge invece sul lancio, poiché sembra che l’azienda possa rilasciare il suo tracker in occasione della presentazione della nuova serie di dispositivi Oppo Find X3.