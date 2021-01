Il primo e tanto atteso Unpacking di questo nuovo anno è stato già annunciato da Samsung nel corso delle ultime settimane. Il 14 gennaio, dunque, il colosso procederà con il lancio di una quantità non indifferente di nuovi dispositivi, tra i quali attirano sicuramente maggiore attenzione i tre Samsung Galaxy S21. Nonostante la posizione di rilievo ricoperta dai tre smartphone in arrivo, non passano inosservati gli altri device creati da Samsung e pronti ad essere presentati. Si fa riferimento, ad esempio, ai prossimi tracker Samsung Galaxy Smart Tag, che stando ad alcune recenti indiscrezioni potrebbero arrivare anche in una versione Plus.

Samsung Galaxy Smart Tag: i tracker del colosso arrivano anche in un secondo modello Plus!

A riferire la novità è Ishan Agarwal, le cui informazioni rilasciate sono state riportate dal portale 91Mobiles grazie al quale avevamo già avuto la possibilità di conoscere alcuni dei particolari dei prossimi tracker del colosso. Nelle ultime settimane, infatti, non poche indiscrezioni sui Samsung Galaxy Smart Tag sono circolate in rete diffondendo informazioni interessanti. Le notizie emerse riguardo i tracker Samsung hanno permesso di conoscere quelle che potrebbero essere le principali funzioni; così come il costo e il loro design. Agarwal, però, si concentra adesso su un’informazione rimasta ignota fino ad ora, cioè sulla possibilità che Samsung abbia intenzione di rilasciare anche una versione Plus dei suoi Galaxy Smart Tag.

Non è ancora chiaro quali saranno le differenze sostanziali tra il modello Basic e quello Plus. E’ probabile che quest’ultimo offra all’utente la possibilità di svolgere un maggior numero di funzioni.

Nonostante la carenza di notizie su questo probabile nuovo dispositivo aumentano giorno dopo giorno le curiosità circa quello che sarà il prossimo evento organizzato da Samsung. Si ricorda che questo si terrà il 14 gennaio alle ore 16:00!