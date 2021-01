Nell’era degli smartphone, l’utilizzo della fotocamera è indubbiamente uno dei principali, tra social di vario tipo e vita reale. Le fotocamere dei telefoni sono di qualità sempre più alta e in questo modo, ogni giorno che passa siamo in grado di fare fotografie sempre migliori. Per questa ragione è bene conoscere alcune tra le migliori app per modificare le foto che esistono al momento sul play store per Android.

Ecco quali sono le principali app da utilizzare con Android per la modifica delle foto

Di app ne esistono molte, alcune molto semplici da usare e altre un po’ più difficili. Ce ne sono alcune che hanno lo scopo di modificare semplicemente alcuni difetti delle fotografie o a fare dei montaggi, mentre altre possono essere utilizzate per inserire dei filtri o degli effetti particolari. Ecco alcuni esempi.

Picsart

Grazie a questa applicazione, è possibile creare dei montaggi per le proprie fotografie, di ritagliarle e di inserire numerosi filtri interessanti. Possiede inoltre un archivio interessante di fotografie da poter utilizzare e di creare una sorta di tela digitale su cui lavorare utilizzando tutte le varie skills dell’app contemporaneamente.

Snapseed

Questa app può invece sistemare dettagliatamente tutti i particolari delle foto che a nostro avviso non vanno bene. Occhi rossi, luce poco adatta e quant’altro. Tra le funzionalità è in grado di aggiungere una serie di filtri luce che abbelliscano i vostri scatti.

Pixaloop

A differenza delle altre applicazioni, quest’ultima non solo modifica le immagini e come le precedenti possiede una serie di effetti che correggono luce e colore, fa di più. È infatti possibile creare con essa una serie di effetti che danno movimento alle foto e che li trasformano in una sorta di video animati. Il tutorial presente alla prima apertura della app spiega tutto con estrema semplicità.

Per lavori più specifici è possibile utilizzare app come Adobe Photoshop Express. La scelta della migliore dipende da quanto tempo desideriate impiegare in questo passatempo. Buon divertimento!