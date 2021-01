L’operatore virtuale Digi Mobil, come ormai saprete, sta effettuando un passaggio di linea, più specificatamente dalla copertura Tim a quella di Vodafone Italia.

Nell’avvisare i clienti di questo cambiamento, ha deciso di regalare loro un voucher di 10 Giga aggiuntivi da utilizzare entro un mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Digi Mobil regala 10 Giga aggiuntivi ad alcuni utenti

Come già raccontato, a partire dallo scorso 17 Gennaio 2021 Digi Mobil ha avviato la sostituzione progressiva della sua rete di appoggio, che si protrarrà fino a Febbraio 2021, passando così dalla copertura TIM a quella di Vodafone. In questo senso, chi attiva in questi giorni una nuova SIM dovrebbe potersi già collegare direttamente alla rete Vodafone, mentre per i già clienti il processo sarà graduale e automatico e non occorrerà richiedere la sostituzione della SIM in quanto Digi Mobil è attivo in Italia come operatore Full MVNO.

Secondo alcune segnalazioni, ecco un esempio di SMS ricevuto dai clienti Digi Mobil in procinto di passare sotto rete Vodafone: “Gentile Cliente, il XX/XX effettueremo il passaggio verso la nuova rete di appoggio per i servizi Digi. Dopo questa data, riavvia il tuo dispositivo e, se non si connette in automatico, scegli manualmente la rete Vodafone. Al passaggio riceverai 10GB da utilizzare entro il XX/XX. Info al 4077 o http://digimobil.it/rete“.

Nello specifico, come comunica anche il servizio clienti, il voucher di 10 Giga extra ha una validità di 30 giorni dal momento dell’attivazione, che sarà quindi effettuata a partire dalla data, comunicata nel messaggio, di passaggio dalla rete TIM a Vodafone. Per il momento, il voucher da 10 Giga aggiuntivi verrà regalato solo ai clienti che sono stati registrati nella rete Vodafone.