DAZN: arriva il grande calcio a fine settimana, ecco il programma

DAZN continua a sorprendere e non solo per quanto riguarda il prezzo mensile che ormai tutti conoscono. L’azienda propone ogni settimana partite in esclusiva che non risultano disponibili in nessun’altra piattaforma.

In questo casi ci sarà il solito assaggio di Serie A TIM insieme agli altri campionati europei e all’immancabile Serie BKT. Il tutto Android in onda per soli 9,99 euro al mese con il celebre abbonamento unico di DAZN.

DAZN: tutte le partite che andranno in onda in esclusiva con il vostro abbonamento

Mercoledì 27 gennaio, ore 19: Chievo – Cittadella , Serie BKT

, Serie BKT Giovedì 28 gennaio, ore 21: Ajax – Willem II Tilburg , Eredivisie

, Eredivisie Venerdì 29 gennaio, ore 21: LR Vicenza – Venezia , Serie BKT

, Serie BKT Venerdì 29 gennaio, ore 21: Lione – Bordeaux , Ligue 1 Uber Eats

, Ligue 1 Uber Eats Venerdì 29 gennaio, ore 21: Reading – Bornemouth , Sky Bet Championship

, Sky Bet Championship Venerdì 29 gennaio, ore 21: Real Valladolid – Huesca , LaLiga Santander

, LaLiga Santander Sabato 30 gennaio, ore 14: Ascoli – Brescia , Serie BKT

, Serie BKT Sabato 30 gennaio, ore 14: Virtus Entella – Cosenza, Serie BKT

Sabato 30 gennaio, ore 14: Empoli – Frosinone , Serie BKT

, Serie BKT Sabato 30 gennaio, ore 14: Pordenone – Lecce , Serie BKT

, Serie BKT Sabato 30 gennaio, ore 16: Pisa – Reggiana, Serie BKT