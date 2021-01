Come di consueto, anche per il prossimo mese verranno proposti alcuni videogiochi gratuiti per tutti gli abbonati ai servizi Xbox Games with Gold e Xbox Game Pass Ultimate. In queste ultime ore, in particolare, la casa produttrice Microsoft ha rivelato quali saranno i titoli gratis per il mese di febbraio 2021.

Ecco quali sono i videogiochi gratis di febbraio 2021 per gli abbonati a Xbox Games With Gold

Il prossimo mese sarà davvero ricco per tutti i videogiocatori delle famose console di Microsoft, cioè la Xbox Series X e X e la Xbox One. Come già accennato, anche per il prossimo mese verranno rilasciati a tutti gli abbonati ai servizi XboX Games With Gold e Game Pass Ultimate alcuni titoli in veste totalmente gratuita. Il mese di febbraio 2021 sarà particolarmente ricco, dato che l’azienda ha rivelato ben cinque titoli che verranno offerti. Il mese scorso, invece, erano stati proposti solamente quattro titoli.

Tra quelli offerti il prossimo mese, troveremo famosi videogiochi molto noti. Nello specifico, vi elenchiamo qui di seguito i giochi gratuiti e le date del rilascio ufficiale da parte di Microsoft.