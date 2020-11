WindTre WinDay: Novembre è un mese speciale grazie ai nuovi premi

La società italiana WINDTRE ha deciso di dare spazio ad alcuni aggiornamenti inerenti al concorso WinMercoledì del programma di fidelizzazione WinDay, tramite l’introduzione di nuovi premi aggiunti in occasione delle prime due sessioni del mese di Novembre 2020.

WinMercoledì è rivolta esclusivamente ai clienti WindTre (di età uguale o superiore ai 14 anni) dunque già iscritti al programma di fidelizzazione WinDay e con attiva un’opzione di rete mobile o fissa, sia ricaricabile che abbonamento, ad eccezione dei titolari di un’offerta business.

Qualora non foste ancora abbonati, per iniziare a farne parte bisognerà accedere all’app ufficiale dell’operatore e cliccare sul tasto “Gioca” disponibile all’interno della sezione del concorso a premi, attiva esclusivamente dalle ore 00:00 alle ore 23:59 di ogni Mercoledì.

L’assegnazione del premio avviene in maniera del tutto casuale ed è definita come instant win, nonché l’esito della giocata comunicato entro pochi istanti al partecipante, il quale scopre immediatamente se ha vinto attraverso un messaggio a video.

WindTre WinDay: in cosa consistono i premi?

Nello specifico, i nuovi premi comunicati da WindTre si riferiscono, almeno per il momento, alle due sessioni di gioco di Mercoledì 4 e 11 Novembre 2020. Questi consisteranno in un pacchetto comprendente una Soundbar Samsung HW-Q800T e una TV Samsung 65” QLED UHD, dal valore totale di 2781,60 euro IVA inclusa.

Per quanto riguarda la soundbar Q800T, questa è dotata di 3 canali, 1 subwoofer e 2 up-firing speaker ed è in grado di sincronizzarsi con la TV Samsung 65″ QLED UHD dallo stile semplice e con tecnologia di retroilluminazione Dual LED. Quest’ultimo è in grado di regolare i colori adattandola ai contenuti visualizzati per offrire una riproduzione fedele all’originale.