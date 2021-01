La WindTre Go 50 Star Plus è la nuova offerta dedicata ai clienti del gestore francese Iliad che intendono effettuare la portabilità del numero utilizzando il sito ufficiale dell’operatore. Accedendo alla pagina “Offerte per Te” presente sul sito http://www.windtre.it, i clienti Iliad hanno infatti la possibilità di selezionare la tariffa loro dedicata da WindTre e di procedere con l’acquisto della nuova SIM, che sarà spedita automaticamente dal gestore senza dover saldare costi aggiuntivi.

WindTre Go 50 Star Plus: offerta a soli 7,99 euro al mese per tutti i clienti Iliad!

I clienti Iliad, attraverso l’offerta WindTre Go 50 Star Plus, hanno la possibilità di ottenere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

Al momento dell’attivazione sarà necessario andare incontro a una spesa iniziale di 10,00 euro per la nuova SIM alla quale saranno aggiunti ulteriori 7,99 euro per il primo rinnovo anticipato. Il costo di rinnovo previsto a partire dal secondo mese, invece, è di soli 7,99 euro e potrà essere sostenuto tramite credito residuo.

L’offerta WindTre Go 50 Star Plus include nel prezzo i seguenti servizi extra: il servizio di segreteria telefonica, l’SMS di ricevuta di ritorno, la navigazione hotspot e il servizio Ti ho Cercato. I clienti ricevono, inoltre, la possibilità di scaricare gratuitamente l’app ufficiale WindTre che permette di: ricaricare la SIM in qualsiasi momento, in pochi istanti e in maniera sicura; di gestire la propria offerta e quindi conoscere i consumi effettuati; di richiedere assistenza e di personalizzare la tariffa attraverso le promozioni extra che potrebbero essere periodicamente proposte dal gestore.