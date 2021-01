Anche in questo mese di Gennaio, TIM, Vodafone e WindTre confermano grande parte delle loro iniziative di solidarietà digitali. I clienti, soprattutto coloro che sono impegnati in attività di lavoro remoto a causa della pandemia, potranno beneficiare di particolari agevolazioni. Un occhio di riguardo, i tre operatori lo rivolgono agli studenti.

Considerato che sino a fine anno, le attività scolastiche ed universitarie saranno caratterizzate da una sorta di ibrido, tra lezioni in presenza ed online, TIM, Vodafone e WindTre sono in prima linea per garantire a tutti la connessione internet.

TIM, Vodafone e WindTre: internet garantito e gratis per tutti gli studenti

Nei mesi scorsi, il Ministero dell’Istruzione ha lavorato con gli operatori per garantire una vantaggiosa soluzione per gli studenti. TIM, Vodafone e WindTre non hanno fatto mancare il loro supporto. Tutti gli studenti che hanno un piano attivo con i tre provider potranno navigare senza limiti sulle app utili alle attività di didattica a distanza.

In linea anche con le esigenze dei ragazzi e delle ragazze, sia a scuola che in università, tutte le app più popolari sono contemplate da questa iniziativa. I clienti di TIM, Vodafone e WindTre potranno quindi utilizzare senza preoccuparsi dei consumi servizi come Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Microsoft Office.

TIM, Vodafone e WindTre hanno pensato a questa misura anche come strumento di sostegno per le famiglie. A tal riguardo, è bene segnalare anche la presenza del famoso “Bonus internet”. Ancora oggi, tutti i clienti che non hanno la Fibra ottica potranno attivare un piano per la connessione internet da casa con uno sconto di 500 euro.