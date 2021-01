Vodafone: in arrivo nuove offerte di febbraio fino a 100 giga in 5G

Vodafone risulta da tempo una delle aziende migliori nel mercato della telefonia mobile e non solo, con tutti i suoi risultati che sono legittimati da un grande riscontro anche in giro per l’Europa.

Tutto questo però non ha impedito ad una nuova e grande realtà come Iliad di portare via qualche utente.a tal proposito il gestore anglosassone vuole ribattere alla meglio, introducendo nuove offerte che riportino a casa i suoi ex clienti. Sono infatti arrivate ufficialmente tre nuove offerte dedicate solo a questi ultimi, i quali potranno rientrare in Vodafone al minor prezzo possibile. Ovviamente il grande vantaggio sarà quello di beneficiare di molti più contenuti disponibili.

Vodafone supera la concorrenza per riprendersi i suoi clienti

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga