Vodafone: la novità della SIM virtuale OneNumber attiva per Apple Watch

È tempo di aggiornamenti per gli Apple Watch grazie alla compagnia Vodafone! Questi vedranno l’attivazione di una SIM virtuale associata al servizio aggiuntivo OneNumber. Ma non finisce qui: ecco tutte le novità in merito.

I clienti riceveranno un SMS di avviso, in cui è scritto che sarà necessario disattivare per 48 ore la connessione Bluetooth dell’Apple Watch e attendere un’ulteriore conferma via SMS. Questo dice: “Ciao, ti informiamo che abbiamo importanti aggiornamenti necessari per consentire il corretto funzionamento di alcuni servizi del tuo Apple Watch. Assicurati di disattivare la connettivita’ bluetooth per le prossime 48 ore in modo da ricevere le nuove configurazioni. Ti scriveremo nei prossimi giorni chiedendoti di riavviare il tuo Apple Watch.”

Dopodiché gli utenti dovranno attendere l’ulteriore messaggio che cita: “Ciao, ti comunichiamo che l’aggiornamento per il tuo Apple Watch è stato installato con successo. Per rendere valido il cambio di configurazione, ti preghiamo di effettuare quanto prima un riavvio del tuo Apple Watch.”

Vodafone: come funziona?

Riassumendo: una volta disattivata la connessione Bluetooth, si dovranno attendere 48 ore per la configurazione automatica del nuovo aggiornamento di sistema, e solo dopo la ricezione dell’SMS di conferma da parte di Vodafone, si potrà riattivare il Bluetooth ed utilizzare il dispositivo.

Non dimenticate che il servizio OneNumber di Vodafone permette di usare il traffico presente nella propria offerta e il proprio numero di telefono tramite la SIM virtuale dell’Apple Watch, per poter gestire al meglio chiamate, ricevere e mandare SMS e collegarsi ad internet. Qualsiasi cliente dell’operatore con al polso un Apple Watch e l’offerta con traffico dati in 4G, potrà servirsi dello speciale aggiornamento.