Unieuro prosegue sull’ottima strada intrapresa in passato, riuscendo a proporre al pubblico italiano una campagna promozionale, intitolata Fuoritutto continua…, con al proprio interno ottimi sconti da saper cogliere al volo nel momento in cui si desidera risparmiare.

Per coloro che vorranno approfittare dei prodotti effettivamente inclusi, è importante ricordare che gli acquisti saranno effettuabili sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale; in aggiunta, gli utenti che sceglieranno di ricevere la merce presso il proprio domicilio, potranno approfittare della spedizione gratuita, a patto che comunque la spesa originaria fosse superiore ai 49 euro.

Unieuro: occasioni a non finire per tutti gli utenti

I prodotti inclusi nella campagna promozionale di Unieuro, al netto dei nuovissimi Samsung Galaxy S21, i quali vengono però proposti al prezzo originario di listino, sono tutti medi di gamma le cui richieste finali non superano i 400 euro di spesa.

In particolare parliamo di soluzioni del calibro di Xiaomi Mi 10T, in vendita a 399 euro, passando anche per un ottimo Oppo Find X2 Lite, raggiungibile con un esborso finale di 299 euro, oppure anche Motorola One Fusion+ disponibile a 229 euro, per finire con i più economici Realme 6, Samsung Galaxy A71 o Motorola E7 Plus.

Come avete potuto capire è un volantino che cerca di soddisfare le richieste di tutti i consumatori, da coloro che vogliono spendere il minimo indispensabile, fino a chi vuole mettere le mani su un vero e proprio top di gamma con prezzo superiore agli 800 euro. I dettagli sono disponibili sul sito ufficiale.