Lo sconto che Trony ha deciso di attivare nel proprio volantino riesce a racchiudere tantissime occasioni che gli utenti non devono assolutamente lasciarsi sfuggire, dal momento in cui stanno effettivamente pensando di acquistare la tecnologia generale.

La campagna promozionale rientra sicuramente tra le migliori attualmente disponibili sul mercato, anche se purtroppo è attiva solo presso determinati punti vendita, poiché sarà accessibile dagli utenti che potranno recarsi personalmente presso i negozi delle regioni Umbria, Abruzzo, Emilia Romagna e Veneto, con l’aggiunta della cittadina di Rieti e della Repubblica di San Marino. Come in tutte le campagne promozionali, anche in questo caso è previsto il Tasso Zero con possibilità di attivare la rateizzazione senza interessi.

Trony: sorpresa incredibile, il volantino raccoglie le migliori occasioni

Il volantino Trony raccoglie occasioni incredibili e le pone nelle mani degli utenti, infatti all’interno della campagna si trova il cosiddetto Sconto Subito, raggiungibile con un qualsiasi acquisto, senza limitazioni particolari.

Il meccanismo lo avevamo già visto ed apprezzato in passato, consiste sostanzialmente nella possibilità di recarsi in negozio e di scegliere ciò che si vuole dall’intero catalogo trony. A questo punto, una volta giunti in cassa si riceverà uno sconto di 30, 100, 250, 550 o di 1200 euro, nell’eventualità in cui si fossero superati i 300, 600, 1200, 2400 o 4600 euro di spesa effettivi.

Per comprendere appieno la campagna promozionale, e godere di una visione d’insieme di ciò che vi spetta, aprite subito le pagine che abbiamo inserito per voi qui sotto.