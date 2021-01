Le richieste degli utenti sono accolte dal volantino Esselunga, attivo in questo periodo in ogni singolo punto vendita sul territorio nazionale, e con il quale si potrà raggiungere l’acquisto di un nuovo smartphone, ad un prezzo decisamente più basso del normale.

Esselunga è da tempo una delle migliori aziende in termini di rivendita di elettronica, in grado di variare qualitativamente e quantitativamente le proprie offerte, alternando offerte tech con Speciali Multimediali. La proposta corrente è disponibile ovunque in italia, ma non sul sito ufficiale, con un’attenzione particolare alle scorte limitate di negozio in negozio.

Esselunga: con il volantino si potrà spendere molto meno

Dal volantino Esselunga apprendiamo la possibilità di acquistare l’ottimo Oppo A72, uno smartphone assolutamente convincente, in termini di prestazioni generali e di qualità della scheda tecnica. Il suo prezzo del momento corrisponde a soli 169 euro, una cifra complessivamente non troppo elevata, se confrontata con la qualità del terminale stesso.

I plus sono rappresentati da un buonissimo display AMOLED da 6.5 pollici e da una batteria decisamente capiente, composta da ben 5000mAH. Per il resto, gli handicap sono più che altro legati ai soli 4GB di RAM e ad un processore fin troppo lento, ma sono piccoli dettagli per un prodotto che complessivamente convince.

Il volantino può essere sfogliato direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, anche se risulta essere attivo solamente nei punti vendita in Italia, fino al termine del mese corrente di Gennaio 2021.