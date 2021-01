Nel mese di settembre il colosso di Cupertino procederà con il lancio di un nuovo iPhone il cui nome, però, non è ancora chiaro. Il leaker Jon Prosser ha recentemente sostenuto che Apple non chiamerà il suo prossimo melafonino iPhone 13 bensì iPhone 12S. I motivi che potrebbero indurre il colosso a optare per la nuova denominazione sarebbero sostanzialmente due: il primo di tipo tecnico, legato alle poche novità di cui sarà portatore il nuovo iPhone; il secondo di tipo culturale, legato invece al significato negativo attribuito al numero 13 negli Stati Uniti e all’influenza che ciò potrebbe avere sugli utenti. Tenendo conto del primo motivo appena citato è facile dedurre che il prossimo iPhone potrebbe non sfoggiare particolari novità. Ma alcune indiscrezioni non si dimostrano d’accordo. iPhone 13 o 12S potrebbe infatti essere sottoposto a un rinnovamento del design particolarmente evidente.

iPhone 13 o 12S potrebbe sfoggiare un nuovo design !

Il design del prossimo iPhone, secondo DigiTimes, potrebbe presentare delle novità che saranno sicuramente apprezzate dagli utenti. La fonte, pur non riportando particolari dettagli, ritiene infatti che tra le intenzioni del colosso vi sia quella di ridurre in maniera alquanto evidente le dimensioni del notch pur non procedendo ancora con la sua eliminazione definitiva.

In realtà l’indiscrezione non riporta una vera e propria novità. La notizia circola in rete ormai da diverse settimane e trova il sostegno anche di Prosser che, oltre a offrire informazioni sul nome del prossimo iPhone e sulla riduzione del notch, ritiene che Apple potrebbe avere intenzione di apportare alcune modifiche anche al comparto fotografico. Il nuovo iPhone, infatti, potrebbe presentare anche una migliore qualità fotografica rispetto all’attuale iPhone 12.