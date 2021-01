Android regala gratis 5 delle sue app a pagamento sul Play Store

La piattaforma Android gode di diversi punti in favore del suo pubblico, il quale è diventato ormai molto numeroso. In giro per il mondo ci sono oltre 2 miliardi di utenti che almeno una volta in un mese risultano attivi, superando dunque tutti i record anche delle piattaforme fisse. Basti pensare infatti che il robottino verde è stato in grado di superare Microsoft ed il suo Windows, piattaforma che popola la stragrande maggioranza dei computer nel mondo.

Questi risultati sono stati ottenuti attraverso un miglioramento costante e significativo di tutte le architetture a disposizione del pubblico. Android ha dato un tocco in più soprattutto sulla stabilità, tallone d’Achille durante i primi anni, e sulla versatilità. Personalizzare un dispositivo con a bordo la piattaforma di Google è estremamente semplice viste anche le molteplici opzioni fornite dal Play Store. Qui sono disponibili diversi titoli che consentono di modificare temi, icone e molto altro ancora all’interno del proprio dispositivo mobile. Soprattutto in questi giorni poi ci sarebbero grandi offerte su diversi titoli a pagamento, i quali sarebbero addirittura concessi gratis per un periodo di tempo limitato.

Android, solo per oggi ci sono molti titoli a pagamento del Play Store concessi gratis

La ormai abituale lista che forniamo ai nostri utenti è disponibile anche oggi con più contenuti a pagamento ora gratis. Basta cliccare sui link per andare al download diretto.