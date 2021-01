Il mese di Gennaio è stato caratterizzato, in casa WhatsApp, dalle nuove regole per la privacy. Tutti gli utenti europei della chat hanno dovuto leggere ed accettare le norme previste per la condivisione dei propri dati personali con Facebook, per scopi pubblicitari.

Le regole sulla privacy hanno ancora di più consolidato un legame oramai solido tra WhatsApp e Facebook. Come noto, il social network dal 2014 ha acquistato il servizio di messaggistica a suon di miliardi. La militanza della chat nella galassia di Facebook ha alimentato spesso voci ed indiscrezioni, a partire da una possibile unione tra i due servizi.

WhatsApp e Facebook, dopo le nuove norme il progetto della super chat

Anche negli scorsi mesi, prima della contestata novità sulla privacy, i leakers di WABetaInfo hanno sottolineato un progetto in vista per WhatsApp. Gli sviluppatori, in associazione con il team di Facebook e con quello di Instagram sta pensando alla creazione di una super chat. In pratica, il progetto di WhatsApp sarebbe quello di creare un contenitore unico per unire le conversazioni con gli amici della rubrica alle conversazioni con gli amici di Facebook e con i followers di Instagram.

Come tutti i possibili aggiornamenti che coinvolgono Facebook e WhatsApp, gli utenti sono molto divisi. Una parte del pubblico è certamente favorevole ad una novità del genere. Da sottolineare, però, che in tanti continuano a reclamare una forte indipendenza tra WhatsApp e Facebook.

Il progetto della super chat è ovviamente un progetto a medio lungo termine. Già nei prossimi mesi però potrebbero esserci sviluppi a riguardo.