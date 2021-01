Dopo il successo previsto con largo anticipo ed effettivamente riscosso dalla nuova serie Galaxy S21 arriva il momento per Samsung di dedicarsi a ulteriori dispositivi da presentare nel corso del nuovo anno. Recenti indiscrezioni ritengono che tra i device in arrivo possa esserci un nuovo membro della famiglia Galaxy Tab S7, un presunto Samsung Galaxy Tab S7 Lite; e un nuovo smartphone che potrebbe essere chiamato Samsung Galaxy M12 o Galaxy F12.

Samsung Galaxy M12 o F12: ecco il nuovo smartphone con batteria da 6000 mAh!

Vanterà un display LCD da 6,5 pollici con risoluzione Full HD + e un processore Exynos 850 ma l’aspetto che susciterà maggiore curiosità sarà senza alcun dubbio la batteria da 6000 mAh. Queste sono soltanto alcune delle specifiche tecniche che potrebbero distinguere il nuovo smartphone di fascia bassa pensato da Samsung.

Il nome resta ancora incerto ma è probabile che il colosso indicherà il suo dispositivo come Galaxy M12 o Galaxy F12. Maggiori certezze si hanno sul comparto fotografico che si troverà sulla parte posteriore dello smartphone. Samsung potrebbe infatti optare per un modulo fotografico costituito da quattro sensori dei quali il principale sarà un sensore da 48 megapixel accompagnato da un grandangolo da 5 megapixel.

Il design del dispositivo non è ancora trapelato e non è emersa alcuna informazione in merito al periodo nel quale il dispositivo sarà presentato. Non è da escludere, inoltre, la possibilità che Samsung decida di rilasciare il suo smartphone soltanto in India, dove sarà rilasciato a breve. Qui lo smartphone in questione potrebbe essere disponibile a un costo che potrebbe ammontare a circa 120,00 euro.