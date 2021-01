Pokken Tournament, potrebbe esserci un sequel

Pokkén Tournament DX unisce i personaggi di Pokémon al gameplay di Tekken, dando al franchise uno degli spin-off più unici di sempre. Abbiamo qui una buona notizia per i fan del titolo: pare proprio che il produttore del gioco voglia lavorare ad un sequel per Nintendo Switch!

Su Twitter, rispondendo alla domanda di un fan, Katsuhiro Harada ha riferito di essere stato molto soddisfatto del feedback positivo di Pokken Tournament e che potrebbe essere interessato a realizzarne un sequel, ma ha anche chiarito che questa decisione non spetta allo sviluppatore Bandai Namco, quanto, piuttosto a Nintendo e The Pokemon Company.

Il Tweet di Harada può essere trovato di seguito:

We have a good relationship with Nintendo and Pokemon Co., Ltd., and POKKÉN has had a great response, so I would like to make it again.

But it's not what we decide, it's what they decide.https://t.co/U8mzxSpWsv

— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) January 24, 2021