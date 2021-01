Luce e Gas: Enel Energia a gennaio stupisce i clienti con ottime tariffe

Nei ultimi mesi, per motivi ovvi quali il lockdown e le temperature invernali ormai bassissime, ognuno di noi ha fatto un uso spropositato di energia. Ciò ha però causato un aumento non indifferente dei costi delle bollette. A tal proposito noi di Tecnoandroid vi elenchiamo le promo più convenienti di Luce e Gas Enel Energia proposte per gennaio 2021.

Luce e Gas: le migliori promo del 2021

E-Light + E-Light Gas ha un costo che rimane invariato per 12 mesi: la tariffa Luce e Gas, è di 0,058 €/kWh, mentre quella del Gas è di 0,22 €/Smc.

E-Light Bioraria + E-Light Gas, il prezzo della Luce si divide in due parti, la prima attiva fra le 8 e le 19 dal lunedì al venerdì a 0,0714 €/kWh, mentre la seconda è valida nei restanti orari al costo di 0,0514 €/kWh.

Luce 30 è disponibile fino al 1° Febbraio 2021 e comprende uno sconto del 30% sulla componente energia: il costo è di 0,0623 €/kWh ed è fermo per un anno.

Gas 30 scadrà allo stesso modo il 1° Febbraio 2021. La tariffa della componente Gas è di 0,231 €/Smc grazie al 30% di sconto, inoltre il prezzo è bloccato per 12 mesi.

Al momento della scadenza (esattamente dopo 12 mesi) delle offerte Luce e Gas, Enel Energia, come da direttive dell’Authority per l’energia, invierà una comunicazione scritta almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto. In questo modo il cliente avrà tempo per cambiare la tariffa.

Ricordiamo infine che dal 1° Gennaio 2022 avverrà il passaggio al mercato libero: è arrivato il momento di informarsi in modo tale da non arrivare impreparati e scegliere così la migliore tariffa per le proprie esigenze.