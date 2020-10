Per molti consumatori, le bollette che riguardano luce e gas arrivano fin troppo salate. In questo periodo dovuto alla pandemia da Coronavirus la situazione è davvero spiacevole, ma il Governo ci è venuto in contro. Il suddetto ha introdotto dei bonus molto interessanti per riuscire ad avere un risparmio a fine mese, tuttavia per accedervi bisogna rispettare alcuni standard previsti.

Tutti i consumatori che non hanno occasione di usufruire di questo bonus, dunque, devono necessariamente tenere d’occhio i loro consumi, affinché non arrivino a casa delle bollette fin troppo salate. Come ben sappiamo, non è affatto facile far fronte a questa situazione, anche perché molti, in questa situazione come detto prima di emergenza, ricorrono all’uso del PC e altre apparecchiature per studiare e seguire le lezioni da casa.

L’unica soluzione valida che possiamo adottare è quella di confrontare i prezzi delle varie aziende che sono specializzate in fornitura di luce e gas e trovare quella più conveniente per noi. Scopriamo di seguito quali sono le tariffe che ci convengono di più.

Luce e Gas: le migliori offerte disponibili attualmente sul mercato

Secondo recenti indiscrezioni che stanno circolando sempre di più in rete, è previsto un aumento di costi per quanto concerne l’energia elettrica e il gas. Quindi, è consigliabile per tutti tenere d’occhio le tariffe più convenienti e al contempo bloccate di prezzo. Sul mercato ci sono varie proposte, ma queste sembrano essere le più interessanti in assoluto: