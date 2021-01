Vodafone: che offerte per gli ex clienti, fino a 100GB in 4G a pochi euro

La trafila compiuta da Vodafone soprattutto in Italia è cosa ben nota per tutti gli utenti che lasciano la porta aperta al cambio gestore. Quando si pensa infatti di soppiantare il proprio provider principale con una nuova realtà, è chiaro che l’occhio e le eventuali scelte possono ricadere su Vodafone.

Il grande colosso della telefonia mobile e fissa è stato in grado di costruirsi in Europa una rete 4G da far invidia a tutti. Risulta infatti la più estesa in assoluto, con i lavori in merito al 5G che cercheranno di seguire la stessa strada. Nel frattempo però l’obiettivo di Vodafone è quello di recuperare qualche utente, soprattutto dopo l’operato di Iliad che ha portato via al gestore anglosassone numerose unità.

Vodafone: le migliori offerte di un mese fa sono ancora disponibili ma solo per gli ex clienti

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga