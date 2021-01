Lo scorso 19 gennaio 2021 moltissimi clienti dell’operatore Vodafone Italia hanno subito alcuni disservizi durati qualche ora. Per questo motivo l’operatore ha appena annunciato di volersi far perdonare con 1 mese di Giga Illimitati.

Il disservizio di qualche giorno fa ha causato l’impossibilità di utilizzare la propria SIM per effettuare chiamate e per navigare in internet. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone regala 1 mese di Giga Illimitati solo ad alcuni utenti

Parecchi clienti Vodafone hanno infatti segnalato il disservizio sui social, facendo capire che il down della rete mobile si sarebbe manifestato già a partire dalla notte del 19 gennaio 2021. In seguito Vodafone ha confermato di essere a conoscenza del disservizio, informando la propria clientela di essersi attivato per risolverlo nel minor tempo possibile. Il problema, comunque limitato alle località di Milano e delle province di Varese e Como, è poi stato risolto nel corso della mattinata.

Adesso per scusarsi con i propri clienti coinvolti dall’assenza di segnale, l’operatore rosso ha avviato una campagna SMS attraverso la quale sta comunicando l’attivazione gratuita di un mese di traffico dati illimitato. Si specifica che la promozione in questione si attiverà in automatico ai clienti coinvolti. Il cliente Vodafone deve attendere l’SMS di conferma e potrà verificare l’attivazione sull’App My Vodafone o tramite l’area fai da te del sito ufficiale dell’operatore.

Ecco l’esempio di SMS che sta inviando l’operatore: “Gentile cliente, nella tua zona si è verificato un guasto tecnico di rara eccezionalità: abbiamo lavorato senza interruzione dalle prime ore della notte per ripristinare il servizio e ci siamo finalmente riusciti in tarda mattinata. Ci scusiamo profondamente e consapevoli del disagio che ti abbiamo causato, abbiamo deciso di attivarti 1 mese di Giga illimitati. Attendi SMS di conferma attivazione entro 48 ore“.