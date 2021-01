Con la nuova campagna promozionale Fuoritutto, Unieuro cerca di assecondare le richieste dei tantissimi consumatori che al giorno d’oggi vorrebbero continuare ad acquistare la tecnologia, anche senza essere costretti a spostarsi dal divano di casa propria.

Il volantino nasce per essere disponibile ovunque sul territorio, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati in negozio, ma anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, in tal modo il cliente riuscirà a raggiungere il prodotto potendolo ricevere gratuitamente a domicilio, nel momento in cui spenderà più di 49 euro per l’ordine (intesa come somma dei singoli elementi).

Unieuro: il volantino non si nasconde

Il volantino Unieuro propone una miriade di prodotti a prezzi molto più bassi del normale, atti a coinvolgere il maggior numero di utenti possibili. I top di gamma sono presenti, non dimentichiamo infatti che sono finalmente in vendita i nuovi Galaxy S21, con la versione base acquistabile a 879 euro, per poi poter virare verso soluzioni decisamente più economiche.

La fascia sotto i 400 euro è la più rappresentata, non mancano infatti occasioni incredibili, del calibro di Motorola Moto e7 Plus, Samsung Galaxy A71, Xiaomi Mi 10T, Oppo Find X2 Lite, Xiaomi Redmi Note 9, Motorola Edge, Realme 6, Huawei P Smart Pro, Oppo A73, Wiko View 4 Lite, Motorola One Fusion+ o similari.

Per approfondire la conoscenza della campagna promozionale di Unieuro, non dovete compiere operazioni particolari, vi basterà aprire le pagine che trovate sul sito ufficiale e scoprirete ogni singolo prezzo.