Sconti incredibili sono disponibili da MediaWorld, finalmente gli utenti possono raggiungere televisori a bassissimo costo, ma anche tantissimi altri dispositivi di alto livello a prezzi molto più bassi del normale, come ad esempio gli smartphone di ultima generazione.

Il volantino prende il nome di Guarda che definizione, è attualmente disponibile sia online che nei singoli punti vendita dislocati per l’intero territorio nazionale, senza limitazioni particolari. Gli utenti si ritrovano a poter accedere agli sconti fino al 31 gennaio, con possibilità di acquistare dal divano di casa, ricevendo la merce a domicilio, a patto che comunque siano disposti a pagare le spese di spedizione (corrispondenti al massimo a 10 euro).

Al superamento inoltre dei 199 euro di spesa, segnaliamo la possibilità di affidarsi al cosiddetto Tasso Zero, in modo da poter pagare il necessario in comode rate fisse mensili, ovviamente senza interessi, addebitate in automatico sul conto corrente bancario.

MediaWorld: gli sconti del volantino non lasciano scampo

Il volantino MediaWorld promette un risparmio assoluto sull’acquisto di un Apple iPhone 11 Pro di penultima generazione, dato il lancio sul mercato del nuovo corrente modello. Il suo prezzo appare ancora essere abbastanza elevato, ma nei 1199 euro richiesti si può comunque scovare una riduzione degna di nota, per la versione da 64GB di memoria interna.

Coloro che invece vorranno acquistare uno smartphone Android, potranno affidarsi direttamente a soluzioni più economiche, del calibro di uno Xiaomi Redmi Note 9, di un Samsung Galaxy A21, Galaxy A12, Xiaomi Redmi 9, Oppo Reno 4 o similari.