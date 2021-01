Le offerte operator attack del gestore WindTre sono state aggiornate proprio in questi ultimi giorni. I clienti Iliad, ai quali è fino ad ora stata riservata la tariffa WindTre Go 50 Fire Plus, adesso hanno la possibilità di attivare la nuova WindTre Go 50 Star Plus. La nuova offerta non presenta particolari differenze rispetto alla versione precedente, infatti continua a permettere di usufruire mensilmente di:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

WindTre Go Star 50 Plus: nuova offerta per tutti i clienti Iliad!

La nuova offerta WindTre Go 50 Star Plus non è disponibile per tutti i clienti che desiderano effettuare la portabilità del numero. Soltanto i clienti Iliad hanno infatti l’opportunità di attivarla, senza andare incontro a costi di attivazione e sostenendo una spesa di rinnovo di soli 7,99 euro al mese.

L’attivazione della nuova offerta WindTre Go 50 Star Plus può essere effettuata tramite il sito ufficiale dell’operatore. Gli utenti interessati possono accedere alla pagina “Offerte Per Te” e richiedere una nuova SIM, che prevede un costo di 10,00 euro. La SIM WindTre sarà spedita dal gestore gratuitamente tramite corriere e i clienti avranno la possibilità di completarne l’attivazione in qualsiasi momento.

WindTre include nel prezzo alcuni servizi aggiuntivi. I clienti possono infatti usufruire del servizio di navigazione hotspot, il servizio di segreteria telefonica; l’SMS di ricevuta di ritorno e il servizio Ti ho Cercato. I servizi a sovrapprezzo, invece, sono automaticamente bloccati dal gestore che così consente ai clienti di non andare incontro a spese impreviste e costi aggiuntivi.