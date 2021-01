CoopVoce: ChiamaTutti TOP con 30 giga e a soli 8,50 euro

CoopVoce sta dando grande prova di integrità e forza sul mercato della telefonia mobile, soprattutto da quando ha cambiato strategia. Infatti, stando alle ultime notizie, gli utenti hanno scelto più volte CoopVoce in confronto al passato, soprattutto perché i contenuti all’interno delle offerte sono esponenzialmente aumentati.

La nuova soluzione disponibile sul sito ufficiale infatti mostra appieno tutte queste caratteristiche appena descritte. Se inizialmente tutti avevano remore in merito a CoppVoce e sui suoi contenuti, ora è tutto diverso e la nuovissima ChiamaTutti TOP 30 lo dimostra. Al suo interno infatti ci sono minuti senza limiti, messaggi fino a 1000 invii e 30 giga in 4G per 8,50 € al mese per sempre.

Passa a CoopVoce online: ricevi a casa o ritiri in negozio, da oggi decidi tu!

Sul sito ufficiale si legge chiaramente quanto sia semplice ottenere la nuova SIM di CoopVoce. Ecco

Passare a CoopVoce non è mai stato così semplice: da oggi puoi ricevere a casa la tua nuova SIM CoopVoce con TOP 30. In promozione, se decidi di attivarla online, nessun costo di spedizione, nessun costo di attivazione e la convenienza di sempre! Tu scegli CoopVoce, noi ti recapitiamo la SIM, ovunque tu sia, comodamente nella tua buchetta della posta.

Se preferisci, invece, ritirare la SIM nella tua Coop di fiducia, da oggi puoi anche prenotarla online e ritirarla al punto vendita. In questo caso, la SIM costa 10€ con 5€ di traffico incluso.

QUESTA PROMOZIONE È ATTIVABILE ANCHE DAI GIÀ CLIENTI AL COSTO DI ATTIVAZIONE DI 9 EURO.