CoopVoce continua a sorprendere: la ChiamaTutti TOP 30 costa 8,50 euro

CoopVoce tira avanti dritto per la sua strada senza fermarsi ormai da anni, riuscendo ad ottenere soddisfazioni che solo qualche anno prima risultavano una chimera. Questo gestore virtuale non era stato in grado di raccogliere frutti inizialmente, soprattutto a causa dei contenuti. Questa problematica gli veniva imputata costantemente dagli utenti, i quali non trovavano minuti, SMS e giga in quantità da poter sottoscrivere una delle sue promo.

Sono ormai diversi mesi però che CoopVoce riesce in pianta stabile a mostrare offerta di gran livello, le quali contengono il meglio al loro interno. Grazie a questa nuova strategia dunque stanno arrivando molteplici adesioni, soprattutto da coloro che sono pronti a cambiare provider. L’esempio perfetto di promo da sottoscrivere è fornito attualmente sul sito ufficiale ad un prezzo davvero straordinario.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 30 è la promo da battere a soli 8,50 euro

CoopVoce ha scelto questo periodo e andrà avanti fino a marzo per proporre la sua miglior promo agli utenti. Si tratta della ChiamaTutti TOP 30, offerta che al suo interno detiene i migliori contenuti con la grande qualità che caratterizza il gestore. I grandi interventi infrastrutturali hanno fatto sì che questo provider avesse grande incidenza sulla rete 4G.

Ecco dunque che i 30 giga della promo in questione cascano a pennello, ma non finisce qui. Ci sono infatti anche minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili oltre a 1000 SMS verso tutti. Questa offerta è disponibile ad un prezzo di soli 8,50 € al mese per sempre e per tutti gli utenti