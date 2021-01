Amazon ha rivelato quali videogiochi sono stati i suoi più venduti nel 2020 e in un anno in cui non sono mancati i titoli eccellenti in offerta, Nintendo si è dimostrata una forza dominante.

Nintendo domina con i suoi giochi su Amazon

Tra i primi 10, Nintendo ha ottenuto otto posti nella lista che ha visto Animal Crossing: New Horizons prendere il primo posto. In un anno in cui molte persone sono state costrette a rimanere a casa durante la pandemia di coronavirus, il rilassante gioco di fuga sull’isola si è rivelato vincente non in uno ma in due slot.

All’edizione fisica di Animal Crossing si è aggiunta la domanda di download digitali venduti tramite Amazon, con quella versione del gioco che è finita anche al quarto posto. Super Mario 3D All-Stars si è classificato al secondo posto, Mario Kart 8 Deluxe al terzo posto e Smash Bros.Ultimate ha conquistato la quinta posizione nella lista.

Cyberpunk 2077, che vantava 13 milioni di vendite al momento del lancio, è arrivato al numero sei. The Last of Us Part II è stato l’unico altro gioco non Nintendo nella lista di Amazon, conquistando il nono posto davanti a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ring Fit Adventure e Hyrule Warriors: Age of Calamity hanno preso rispettivamente la settima e l’ottava posizione nella lista dei best seller.

Al di fuori di Amazon, il ” Best of 2020 ” di Steam ha rivelato che Among Us, Doom Eternal e Fall Guys sono stati alcuni dei giochi di maggior incasso per il 2020, insieme a titoli affermati come CS: GO, Destiny 2 e PUBG.

Red Dead Redemption 2 di Rockstar è stato nominato Gioco dell’anno di Steam per il 2020, mentre Half-Life: Alyx di Valve ha vinto il premio VR Game of the Year, che abbiamo anche assegnato un po ‘e gli abbiamo assegnato il primo premio di Game of the Anno